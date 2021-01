KISS, Paul Stanley: "al giorno d'oggi tutti copiano i nostri spettacoli". Ecco perché

Durante una recente intervista radio rilasciata all'emittente SiriusXM, il frontman dei KISS Paul Stanley ha parlato tour di addio della band e dell'impatto che i KISS hanno avuto sull'evoluzione generale dei concerti dal vivo.

Alla domanda del conduttore riguardo quanto e cosa resti ancora da fare ai KISS nella loro incredibile carriera, Paul Stanley ha così risposto: "Il tour di "The End of the Road" è stato fantastico in quanto siamo riusciti a mettere insieme una tecnologia più avanzata che mai rispetto ai nostri storici spettacoli. Ti dico una cosa, non importa che spettacolo vai a vedere - che sia una band o un gruppo di attori - qualunque cosa tu vada a vedere stai assistendo a uno spettacolo dei KISS perché il DNA dei KISS è in tutto ciò che viene fatto al giorno d'oggi.

Siamo davvero al top della nostra forma in questo momento e ci è sembrato davvero il periodo giusto per fare il vero "tour della vittoria" e goderci il mondo assieme a tutte le persone che l'hanno reso possibile, celebrando ciò che è stata questa band e cosa sono stati i fan per noi e viceversa. Se indossassimo t-shirt e jeans potremmo sembrare ancora quelli degli anni '90. Ma indossiamo quasi 20 chili di attrezzatura e corriamo come se stessimo gareggiando la maratona olimpica, quindi non è possibile continuare a farlo nel modo in cui lo stiamo facendo.

Quando qualcosa sta per finire di solito le persone hanno la tendenza a dire, 'Oh, se solo lo avessi saputo...' Bene, ora la gente lo sa, e l'affluenza ai nostri show non solo è stata fantastica ma gli spettacoli sono stati fenomenali e le recensioni sono state fantastiche."