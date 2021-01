Foo Fighters, Dave Grohl rivela: “continuo a sognare di tornare a far parte dei Nirvana”

Dave Grohl ha iniziato la sua carriera come batterista dei Nirvana: il successo fu enorme ma la storia dell’iconica band di Seattle si interruppe bruscamente con la morte del frontman, Kurt Cobain, nel 1994. Per Dave fu un duro colpo da accettare: alla fine è riuscito ad andare avanti, proprio grazie alla musica, fondando una nuova band tutta sua, i Foo Fighters. Dopo la scomparsa di Kurt, di tanto in tanto è tornato a esibirsi insieme al bassista Krist Novoselic e ad altri artisti, come Pat Smear, per eseguire di nuovo live i pezzi più celebri dei Nirvana.

Dave Grohl non ha mai dimenticato la sua prima band, quella grazie alla quale raggiunse il successo a livello internazionale. In una nuova intervista, il frontman dei Foos ha rivelato che ci pensa ancora molto e che sogna persino di esibirsi ancora con i suoi ex compagni; nonostante questo, da solo non eseguirebbe mai dal vivo una canzone dei Nirvana.

“Non mi sentirei a mio agio a cantare un brano che cantava Kurt – ha spiegato a Classic Rock – al contrario, mi sento perfettamente a mio agio a suonare quelle canzoni alla batteria. E adoro suonarle con Krist e Pat o con altri cantanti. Sogno ancora che facciamo parte dei Nirvana, che siamo ancora una band. Sogno ancora che c’è un’arena vuota che ci attende per un concerto – ha rivelato – ma non me ne sto seduto a casa a cantare Smells Like Teen Spirit per conto mio. Sarebbe solo un pretesto per ricordarmi che la persona che ha creato quelle bellissime canzoni non è più con noi. È qualcosa di dolce e amaro allo stesso tempo”.

Se, da una parte, il musicista pensa al passato, dall’altra, però, è concentrato anche sul futuro: dopo mesi di stop a causa del Coronavirus, i Foo Fighters sono tornati in pista con Shame Shame, il primo singolo estratto dal loro decimo album, Medicine At Midnight, in uscita il 5 febbraio prossimo. A breve verrà pubblicato anche il secondo singolo: la band nel 2020 avrebbe dovuto festeggiare il 25esimo anniversario di carriera ma il tour in programma è stato rinviato a data da destinarsi. I Foos adesso non vedono l’ora di poter tornare sul palco per far ascoltare dal vivo il nuovo disco ai loro fan.