Tom Morello e Serj Tankian hanno pubblicato un nuovo brano insieme. Ascolta qui la loro versione di Natural’s Not In It

Il frontman dei System Of A Down Serj Tankian e il chitarrista dei Rage Against The Machine Tom Morello hanno pubblicato un brano insieme, la loro versione di Natural's Not In It dei Gang Of Four. Il brano è il primo singolo estratto dall'album The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four, registrato in tributo al chitarrista dei Gang Of Four Andy Gill scomparso il primo febbraio 2020.

La versione originale di Natural's Not In It venne pubblicata dai Gang Of Four nel loro album di debutto Entertainment!. In occasione di un'intervista rilasciata al magazine Spin, Tom Morello ha raccontato dell'influenza che Andy Gill ha avuto sulla sua formazione: "Andy Gill è stato uno dei pochi artisti della storia che ha cambiato il modo in cui vengono suonate le chitarre, i Gang of Four erano straordinari e completamente rivoluzionari con Andy che suonava in maniera energica, nervosa e sempre in prima linea. Aveva un suono nevrotico, quasi industrial-funk, la sua era una chitarra da anti-eroe estremamente influente per me".

"È stato un vero piacere lavorare su questo brano insieme a Tom e allo stesso tempo onorare l'eredità di Andy e dei Gang of Four", ha aggiunto il leader dei System Of A Down Serj Tankian.

Ascolta qui la versione di Natural's Not In It di Tom Morello e Serj Tankian: