David Bowie, il suo musical Lazarus sarà trasmesso in streaming online! Guarda il trailer

Per festeggiare il compleanno di David Bowie (8 gennaio 1947) e celebrare il quinto anniversario della sua scomparsa (10 gennaio 2016) sarà trasmesso in streaming, dal King Cross Theatre di Londra, Lazarus, il musical scritto dal Duca Bianco.

Ispirato al film di fantascienza “L’uomo che cadde sulla terra” di Nicalas Roeg (1976) ed a sua volta basato sull’omonimo romanzo di Walter Tevis, Lazarus racconta la permanenza di Thomas Newton (interpretato nella pellicola da Bowie al suo esordio nella recitazione) sulla Terra: un uomo incapace di morire, con la testa zuppa di gin a buon mercato e perseguitato da un amore del passato.

Lazarus include canzoni del repertorio di Bowie (tra cui “When I Met You”, “Killing A Little Time”, “Life on Mars” ed “Heroes”) e brani inediti scritti dal musicista per lo spettacolo. La produzione diretta da Ivo van Hove, vede Michael C Hall nel ruolo del protagonista e Sophia Anne Caruso in quello della co-protagonista. L'evento sarà disponibile in streaming per tre soli spettacoli da venerdì 8 a domenica 10 gennaio 2021. Il costo dei biglietti è di 16 sterline l’uno che saranno devolute in beneficenza al Theatre Artists Fund e all’Help Musicians.