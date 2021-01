Oasis, Liam Gallagher chiede di nuovo a Noel di riunire il gruppo

Liam Gallagher non si arrende: l’ex frontman degli Oasis vorrebbe rimettere su il gruppo e continua a lanciare messaggi al fratello, nella speranza che lui accetti l’ipotesi di una reunion. Dopo qualche mese di silenzio, Liam è tornato alla carica approfittando delle feste: il cantante ha fatto i suoi auguri al fratello su Twitter e ha colto l’occasione per chiedergli di nuovo di tornare a suonare insieme.

“Buon anno nuovo Noel – ha scritto – ti voglio bene da molto tempo. Il 2021 è il nostro anno, dai, lo sai”. Liam, dunque, continua a sperare di convincere il fratello a tornare insieme sul palco con gli Oasis e vorrebbe che questo progetto si realizzasse proprio quest’anno.

HNY Noel love you long time 2021 is our year c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 1, 2021

Con il suo tweet, il musicista ha riacceso anche le speranze dei fan che da sempre sognano di rivedere insieme i fratelli Gallagher, icone degli anni ’90. Al momento, Noel non ha risposto al messaggio del suo consanguineo ed è lecito pensare che non lo farà, visto che negli ultimi mesi ha spesso ignorato le provocazioni di Liam. Non si può neanche escludere, tuttavia, che invece questa volta possa stupire tutti. Staremo a vedere; intanto, sui social, i fan degli Oasis stanno dalla parte di Liam: “Rimettete in piedi la band!”, “Sarebbe un sogno!”, questi sono alcuni dei commenti pieni di entusiasmo e speranza che il musicista ha ricevuto dopo il suo tweet.