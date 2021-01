I Kings of Leon hanno pubblicato due teaser del nuovo album!

Il nuovo album dei Kings of Leon si avvicina sempre più. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma a partire da Natale la band del Tennessee ha iniziato a divulgare estratti di nuove canzoni. Se già 10 mesi fa il frontman Caleb Followill aveva twittato che l’ottavo album era “quasi finito”, gli indizi degli ultimi giorni hanno dato una conformazione diversa – e tangibile – alla notizia.

Fermo da WALLS del 2016, il quartetto formatosi nel 1999 e capace di vendere oltre 40 milioni di singoli in tutto il mondo, ha anticipato due estratti di “Spin It Like We Can” e “Dancing in Your Head”, dopo aver fatto sentire in precedenza qualche secondo di “Must Catch The Bandit” e “Feel The Way You Do”. Le prossime tracce dovrebbero arrivare a stretto giro di posta, anche se nessuna comunicazione ufficiale in merito è stata ancora diffusa.

“Sarà l’allegria delle vacanze, ma ho voglia di condividere”, ha twittato il bassista Jared Followill nel giorno di Natale. A marzo la band aveva condiviso una registrazione live di una canzone dal titolo “Going Nowhere”. La performance è stata registrata nella loro città natale, Nashville, e nell’occasione era presente solo Caleb Followill alla voce e alla chitarra acustica. Quello in rampa di lancio è l’ottavo album in studio del gruppo, dopo “Youth and Young Manhood” (2003), “Aha Shake Heartbreak” (2004), “Because of the Times” (2007), “Only by the Night” (2008), “Come Around Sundown” (2010), “Mechanical Bull” (2013) e “WALLS” del 2016.