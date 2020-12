Noel Gallagher: in arrivo un nuovo brano inedito intitolato We're Gonna Get There In The End

Noel Gallagher, con i suoi High Flying Birds, a sorpresa ha deciso di pubblicare un nuovo brano che sarà disponibile dalle 09.00 del mattino italiane del 31 dicembre sul suo canale Youtube. Il titolo del pezzo è We're Gonna Get There In The End e, come ha dichiarato lo stesso artista, si tratta di una canzone scritta un paio di settimane fa con un testo che racconta bene il periodo complicato che che stiam. Nello stesso messaggio Noel ha anche fatto gli auguri di buon 2021 e si è raccomandato di non esagerare la notte del 31 ("Spero che i postumi delle vostre sbronze non siano terribili").

