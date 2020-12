AC/DC, Angus Young ricorda lo show con i Rolling Stones: “Fu fantastico, Keith Richards e Mick Jagger sembravano delle caricature”

In una nuova intervista per Talk Is Jericho, Angus Young ha raccontato un episodio molto significativo nella carriera degli AC/DC, ossia un concerto durante il quale la band si esibì insieme ai Rolling Stones. Il gruppo australiano era ancora agli esordi quando ebbe l’opportunità di salire sul palco (tra l’altro proprio durante uno show nel loro Paese natale) insieme alla band di Mick Jagger e Keith Richards.

“Gli Stones erano in Australia e tutto accadde in quell’occasione – ha raccontato Angus – io e Malcolm stavamo facendo ciò che facevamo sempre. Eravamo seduti in questo piccolo studio a provare qualche melodia insieme. A un certo punto uno stage manager che si stava occupando del loro tour ci chiamò. Ci disse ‘Keith vuole che andiate da loro’. Gli Stones stavano facendo le prove. Malcolm rispose ‘Beh, lasciamo che facciano le prove. A che ora suonano?’. Lui ci disse solo di andare. Così io e Malcolm andammo e Keith ci fece entrare, non lo avevamo mai incontrato prima di allora. Era così entusiasta di vederci. Keith è così divertente, se li vedete, lui e Mick, sembrano quasi delle caricature – ha detto ancora ridendo, per poi proseguire – loro sono ciò che pensate siano. Sono così al naturale. Io e Mal dicemmo loro ‘Vi lasciamo preparare’. Così uscimmo e ci sedemmo su una custodia, poi arrivò Keith e ci disse ‘Vi vogliamo sul palco. Vi daremo due chitarre. Ronnie, dà loro due chitarre. Faremo Rock Me Baby. Manderemo uno dei ragazzi del nostro staff a prendervi. È facile, ce la farete’. Fu così che finimmo sul palco con loro. Penso che l’esibizione fu anche registrata”.

Per gli AC/DC fu un’esperienza memorabile e molto importante nella loro carriera. In seguito, nell’intervista Angus ha parlato delle canzoni che ama di più suonare dal vivo e ha rivelato che Back In Black è la sua preferita in assoluto per le performance live. La band ha da poco pubblicato il loro ultimo album Power Up e spera di poterlo suonare presto dal vivo di fronte al proprio pubblico.