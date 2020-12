Paul McCartney, annunciata l’uscita di un documentario realizzato con Rick Rubin. Guarda il trailer

È stato appena annunciato l’arrivo di un documentario in sei puntate nel quale Paul McCartney si racconterà, intervistato dal famoso produttore Rick Rubin. Al momento non è stata ancora rivelata la data di uscita dell’opera, né tanto meno il suo titolo, ma in compenso è stato pubblicato un trailer che informa dell’arrivo di questo documentario.

Il video in questione è in bianco e nero e mostra le due leggende della musica in studio di registrazione, mentre lavorano su dei passaggi tratti da canzoni dei Beatles o dei progetti solisti di McCartney, come Lovely Rita, Paperback Writer, Come Together, Michelle e Live and Let Die.

In seguito, Paul spiega in quale modo il basso può essere utilizzato per “controllare una band” e poi illustra una delle ragioni per le quali i Beatles volevano comporre canzoni memorabili: “Il motivo è che poi dovevamo ricordarcele”, ha detto. In diversi momenti del trailer, il grande artista suona vari strumenti, piano, chitarra, basso e anche la batteria.

In questo contesto, bisogna ricordare che Rick Rubin non ha mai prodotto un album di Paul McCartney: con lui ha lavorato solo una volta nel 2014 per il brano Only One che vide l’ex Beatles collaborare con Kanye West. Secondo quanto riportato da Dealine, tra i co-produttori dell’opera dovrebbe esserci anche Fank Marshall, che di recente ha anche prodotto un documentario sui Bee Gees.

Questa comunque non è l’unica notizia su Paul McCartney: oggi il musicista verrà intervistato da Chris Rock per un video che verrà pubblicato su YouTube. Al termine dell’incontro, verrà mostrato in anteprima il video di una nuova canzone tratta dall’album McCartney III, in uscita domani.