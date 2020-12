I Blues Brothers diventano tesoro culturale. Il film è stato inserito nel National Film Registry americano

I Blues Brothers diventano tesoro culturale. Il film con protagonisti John Belushi e Dan Aykroyd (Jake & Elwood Blues) è stato inserito dalla Biblioteca del Congresso americano all'interno del National Film Registry per il valore che la pellicola rappresenta per la cultura. I 25 titoli inseriti all'interno della classifica (tra cui compare anche "Il Cavaliere Oscuro" di Christopher Nolan con Heath Ledger) sono stati presi in considerazione per il loro valore giudicato culturalmente, storicamente o esteticamente significativo.

Fino ad oggi le pellicole inserite dal Congresso all'interno del National Film Registry sono 800. Ogni film deve avere almeno 10 anni di vita e per queste opere entrare a far parte della lista vuol dire essere preservato sotto i termini del National Film Preservation Act del 1988.

Il regista di The Blue Brothers John Landis ha definito l'inserimento del film all'interno del National Film Registry una "deliziosa sorpresa". "Il film è il risultato della genuina passione di Dan Aykroyd e John Belushi per il rhythm and blues e del nostro amore reciproco per i grandi artisti afroamericani e per la città di Chicago", ha dichiarato il regista che già in passato aveva all'interno del registro alcune pellicole come Animal House e Thriller di Michael Jackson.