KISS, Gene Simmons si scaglia contro i no-vax e i no-mask: “Se siete negazionisti statemi alla larga e restate nell’ombra”

In una nuova intervista per il Jeremy White Podcast, Gene Simmons ha espresso la sua opinione in merito alla pandemia e a ciò che sta comportando nel mondo. Il bassista dei KISS si è apertamente schierato contro i no-vax e i no-mask.

“Gli ultimi tre Presidenti degli Stati Uniti, Obama, Bush e Clinton, si vaccineranno tutti nello stesso giorno solo per dimostrare alla gente che il vaccino è sicuro – ha detto il musicista – lo fanno perché ci sono i negazionisti, i terrapiattisti, quelli che credono agli alieni e cose di questo genere. Per non parlare della gente che non crede all’efficacia delle mascherine, ‘Sono un imbroglio’ dicono…”.

Simmons è davvero arrabbiato con i no-mask perché ritiene che il loro rifiuto di indossare le mascherine e di seguire le regole sta mettendo a rischio la salute di tutti. Il musicista propone una soluzione: “Credete in ciò che volete, ma state alla larga da me – ha detto – se siete negazionisti, allora restate nell’ombra. Non voglio avervi intorno, perché non voglio prendermi il virus di cui potreste essere portatori. Non è qualcosa che riguarda voi e non c’entra nulla neanche il fatto che voi crediate o meno all’esistenza del virus. Quando starnutite vi mettete la mano davanti alla bocca. Se il vostro cane fa i bisogni per strada li raccogliete. Però non volete indossare una mascherina?”.

Il musicista dei KISS, insomma, è davvero molto preoccupato, soprattutto perché negli Stati Uniti la situazione è ancora molto critica e i contagi continuano ad aumentare, così come il numero dei morti.