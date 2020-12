Liam Gallagher: "Il 2020 è stato un anno un po' Radiohead"

Liam Gallagher non è mai stato un grande fan dei Radiohead e la sua ultima uscita ne è l'ennesima conferma. Dopo diversi anni dopo la prima dichiarazione contro la band di Thom Yorke, l'ex Oasis si è scagliato nuovamente contro la formazione inglese durante un'intervista rilasciata per l'emittente irlandese RTE 2FM.

Durante la trasmissione è stato chiesto al cantautore di Manchester cosa ne pensasse di questo 2020, vissuto tra lockdown generalizzati, la pandemia di coronavirus e il blocco di tutti gli eventi live previsti. Dopo averci ragionato per qualche secondo Liam ha pensato bene di paragonare l'anno che abbiamo appena vissuto con la band di Thom Yorke: "È stato un anno un po' Radiohead".

L'ultima volta che l'ex Oasis si è scagliato contro i Radiohead è stato un paio di anni fa durante un libero sfogo su Twitter commentando l'album Kid A: "Ma come diavolo hanno fatto a diventare famosi questi?"

How the fuck did these teds get big