AC/DC, Angus Young: “ecco qual è l'album che definisce la nostra band. È pura magia”

In una nuova intervista per Radio SRF3, Angus Young ha parlato dell’album che, secondo lui, rappresenta davvero ciò che sono gli AC/DC. “L’album che definisce davvero la nostra band è Let There Be Rock – ha detto - per questo lo reputo il nostro album per eccellenza, quello che farei ascoltare a qualcuno che non conosce gli AC/DC per fare colpo su di lui”.

Se il chitarrista è così affezionato al disco pubblicato nel 1977 c’è anche un’altra ragione: “Il motivo per il quale mi piace Let There Be Rock è perché mio fratello George, che lo ha prodotto, all’inizio, quando stavamo registrando i brani, disse a me e a Malcolm ‘Che tipo di disco volete realizzare questa volta?’. Malcolm mi guardò e poi rispose ‘Vogliamo un album che sia composto solo da chitarre in puro stile hard rock’. Io pensai che fosse un’idea grandiosa, perché chiunque altro nel mondo stava facendo altri generi musicali. C’era il punk, c’era la new wave, c’erano tutti quei nuovi stili che stavano uscendo fuori e io pensai ‘Questa è pura magia’. Let There Be Rock è davvero l’album che definisce gli AC/DC ai miei occhi. È quello che mi ha fatto pensare ‘Questa è una grande band’”.

Let There Be Rock è stato il terzo disco del gruppo pubblicato a livello internazionale, il quarto in Australia; è stato anche l’ultimo registrato insieme a Mark Evans al basso, prima che Cliff Williams prendesse il suo posto. Da allora sono passati tanti anni e gli AC/DC sono arrivati al loro diciassettesimo album in studio, Power Up: il nuovo lavoro è stato pubblicato lo scorso 13 dicembre e ha già riscosso un enorme successo in tantissimi Paesi.