Muse, Nandi Bushell ha realizzato la cover di Hysteria. La reazione della band di Matt Bellamy

La piccola Nandi Bushell, 10 anni, ha pubblicato una nuova bellissima cover di uno dei pezzi più difficili della discografia dei Muse. Dopo aver "collaborato" con Tom Morello dei Rage Against The Machine e Audioslave e Dave Grohl dei Foo Fighters, la piccola ragazza inglese si è cimentata nella reinterpretazione con il basso e la batteria di Hysteria, uno dei brani più simbolici della band di Matt Bellamy.

All'inizio della scorsa estate la piccola Nani aveva già pubblicato un primo estratto della canzone tratta dall'album Absolution del 2003 realizzandola alla batteria, ma ora ha voluto fare il salto di qualità reinterpretando il giro di basso, uno dei più complessi nella carriera della band inglese.

Attraverso un video pubblicato su twitter la giovane musicista ha così spiegato la lavorazione della cover: "Da quando ho suonato Hysteria dei Muse alla batteria, volevo imparare anche la linea di basso perché è davvero incredibile! È la linea di basso PIÙ DIFFICILE che abbia mai imparato. Ho dovuto concentrarmi DAVVERO MOLTO!"

Ever since I jammed Hysteria by @muse on drums I wanted to learn the bass line too as it’s so so #awesome! It is the HARDEST bass line I have ever learned. I had to concentrate A LOT! @MattBellamy #domhoward #chriswolstenholme - #muse #hysteria #mattbellamy pic.twitter.com/kEppn1T6Nk