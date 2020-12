Nick Cave costretto a rimandare il suo tour italiano, i biglietti verranno rimborsati a partire dal 9 Dicembre. Tutte le info

Nick Cave & The Bad Seeds hanno comunicato la cancellazione del loro Tour Europeo che includeva due concerti Italiani previsti per il 20 Maggio a Milano (MediolanumForum) e il 30 Maggio a Roma (Palazzo dello Sport). D’Alessandro e Galli comunica che i biglietti per questi due concerti verranno rimborsati. Gli spettatori che hanno acquistato il loro biglietto on line riceveranno il riaccredito automaticamente attraverso lo stesso strumento di pagamento utilizzato in fase di acquisto. Gli spettatori che hanno acquistato il loro biglietto presso uno dei punti vendita potranno richiedere il rimborso tramite Ticketone dal 9 Dicembre 2020 all’8 Gennaio 2021 seguendo le istruzioni riportate alla pagina: https://www.ticketone.it/covid-19

Gli spettatori del concerto di Roma che avevano acquistato il loro biglietto presso la biglietteria dell'Auditorium Parco della Musica dovranno presentarsi allo stesso botteghino muniti del biglietto per ottenerne il rimborso dal 9 Dicembre 2020 all'8 Gennaio 2021.



D’Alessandro e Galli è già al lavoro insieme al management dell’Artista per riprogrammare nuovi concerti in Italia tra il 2021 e il 2022.