Queen, ecco come (e perché) Mary Austin ha detto addio a Freddie Mercury due anni dopo la sua morte

Com’è noto, Mary Austin fu la prima fidanzata di Freddie Mercury che a lei dedicò la meravigliosa canzone Love Of My Life. Anche se in seguito non furono più una coppia, tra i due rimase sempre un legame unico e profondo di amicizia e affetto, al punto che il frontman lasciò a lei gran parte della sua fortuna e anche la responsabilità di prendersi cura dei suoi resti.

Nel 1987 il leggendario frontman scoprì di essere sieropositivo ma fu nel 1990 che la sua salute iniziò a peggiorare sempre di più. Quando il musicista comprese che ormai il suo destino era segnato, si rivolse proprio al suo grande amore, a Mary Austin, per chiederle di occuparsi delle sue ceneri dopo il suo funerale: “Una domenica, dopo pranzo – ha raccontato la donna – all’improvviso lui annunciò ‘So esattamente dove voglio che tu seppellisca i miei resti. Nessun’altro dovrà saperlo perché non voglio che qualcuno venga a dissotterrarmi. Voglio solo riposare in pace’. Queste furono le sue parole esatte. Lui non voleva che qualcuno provasse a disseppellirlo come era accaduto ad altri personaggi famosi. I fan possono diventare profondamente ossessivi. Voleva che il suo luogo di sepoltura restasse segreto e così sarà”.

Come riporta l'Express ad oggi Mary è ancora l’unica persona a conoscere il luogo dove si trovano i resti di Freddie Mercury. Per lei era fondamentale rispettare le sue volontà anche se, in realtà, prima di seppellirla in questo luogo segreto, Mary tenne l’urna contenente le ceneri del cantante in quella che fu la sua camera da letto a One Garden Lodge, la sua famosa residenza di West Kensington. Il cantante decise di lasciare proprio a lei questa proprietà, per questo motivo lei ci andò ad abitare.

In seguito Mary raccontò che per molto tempo cercò di evitare di entrare in quella stanza perché i ricordi degli ultimi giorni di vita del suo amato Freddie erano ancora troppo vividi e dolorosi. Dopo due anni, però, comprese che era arrivato il momento di portare davvero a compimento le ultime volontà dell’artista: per questo motivo chiamò Jer e Bomi, i genitori del cantante, per recitare insieme a loro le ultime preghiere in sua memoria, prima di dirgli definitivamente addio e seppellire i suoi resti in quel luogo che, ancora oggi, è per Mary un segreto da custodire e difendere a ogni costo.