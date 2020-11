Keith Richards: la sua infanzia da ‘bravo ragazzo’ tra scout e coro della chiesa

Il chitarrista dei Rolling Stones, Keith Richards, è il prototipo della rock star, con il suo stile di vita estremo nonostante l’età (77 anni). C'è una ragione infatti se, secondo il quotidiano inglese The Independent, "le uniche due cose che sopravviverebbero ad una guerra nucleare sarebbero gli scarafaggi e Keith Richards".

Ed è dunque sorprendente scoprire che il musicista ha avuto un'infanzia molto tranquilla. Nato nel Kent, in Inghilterra, nel 1943, sua madre gli comprò la sua prima chitarra, quando era ancora un bambino che ai tempi frequentava i boy scout; per poi diventare in adolescenza un angelico corista della Dartford Technical High School for Boys, esibendosi anche per la Regina Elisabetta II all'Abbazia di Westminster.

È vero anche che Keith Richards era pur sempre Keith Richards, tanto che, giunto al liceo, si mise nei guai, contrabbandando alcolici durante una gita in campeggio, partecipando a risse e alla fine facendoti espellere da scuola per assenteismo. Erano gli anni in cui il giovane Keith era appassionato di Louis Armstrong, Duke Ellington e Chuck Berry.