Billy Corgan: “Guardare Eddie Van Halen suonare nel suo studio è stata un'esperienza mistica"

In una recente intervista per BBC Radio 6 Music a Billy Corgan, leader degli Smasging Pumpkins, è stato chiesto se ha mai avuto la possibilità di incontrare il chitarrista Eddie Van Halen, scomparso il 6 ottobre scorso a 65 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Billy ha risposto: "Oh mio Dio! Per i chitarristi americani era il più grande. È lui che ci ha spinto ad essere migliori di quanto probabilmente saremmo stati. Sono stato fortunato perché, intorno al 1997 o 1998, esisteva una rivista di chitarra negli USA. Andai lì e dissi: ‘Mi piacerebbe molto intervistare Eddie Van Halen per voi’. E così mi permisero di fare un'intervista di quattro ore con Eddie nel suo studio a Los Angeles. Mi sedetti a due metri di distanza da lui e mi misi a guardarlo suonare; e vi dico che fu un'esperienza mistica. Voglio dire, quell'uomo era così dotato, così gentile. Verso la fine dell'intervista”, ha aggiunto Corgan, “gli chiesi: ‘Ci sono tutte quelle storie sull'amplificatore che hai usato su “Van Halen I”. Ce l’hai ancora?’ E lui mi rispose: ‘Oh, sì?. Mi portò dietro l'angolo, vicino alla pattumiera, e mi disse: ‘Eccolo lì.’ Ed io: ‘E le storie che hai fatto tutte queste modifiche speciali?’ E lui: ‘Oh, non è per niente vero’”.