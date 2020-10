Guns N’ Roses, ecco quali sono le più belle canzoni per chitarra nella storia del rock secondo Slash

La musica è entrata a far parte della vita di Saul Hudson, in arte Slash, quando era solo un ragazzino e da allora non l’ha mai abbandonato: è stata la chitarra, in particolare, a farlo innamorare e diventare in seguito un’icona del rock. “La chitarra è la migliore forma di espressione di sé che io conosca”, ha detto Slash a proposito dello strumento per il quale è famoso e apprezzato ormai da anni.

Nella vita e nel percorso musicale del chitarrista dei Guns N’ Roses ci sono stati degli artisti che hanno avuto un’influenza molto forte su di lui. In un’intervista per il magazine Q, Slash ha indicato quali sono, secondo lui, le 20 canzoni rock più belle di tutti i tempi. Nell’elenco ci sono nomi di musicisti leggendari, come ad esempio Jimi Hendrix, per il quale Slash nutre una profonda ammirazione: “Lui è stato il pioniere della chitarra elettrica solista – ha detto in proposito – lo sono stati anche alcuni musicisti prima di lui, come Clapton e Beck, ma la caratteristica di Jimi consisteva nel suo essere primordiale, la musica sprizzava da ogni suo poro. Jimi è stato unico, è strano perché si sente così tanto parlare di lui ed era davvero così grande. La sua musica continua a superare la prova del tempo ancora oggi”.

Nella lista delle canzoni rock preferite di Slash ci sono anche dei pezzi di Eric Clapton, musicista che ha apprezzato sia nei Cream sia nelle sue esperienze successive; nell’elenco non potevano mancare gli Aerosmith, ossia la band che per prima ha fatto capire a Slash quale fosse la sua strada. Poi figurano anche Jeff Beck, B.B. King, Chuck Berry, Led Zeppelin, Deep Purple, Van Halen e molti altri. Da questa lista, si può dedurre che il chitarrista dei Guns sia davvero un grande intenditore di rock: è anche grazie alla sua formazione musicale se Slash è un virtuoso della chitarra e, di certo, per i suoi fan sarà interessante scoprire la playlist delle canzoni rock più importanti per lui. Ecco l’elenco:

Machine Gun – Jimi Hendrix

No Quarter – Led Zeppelin

Nobody’s Fault – Aerosmith

Walk This Way – Aerosmith

Cause We’ve Ended As Lovers – Jeff Beck

I Aint Superstitious – Jeff Beck

Rock My Plimsoul – Jeff Beck

Purple Haze – Jimi Hendrix

All Along The Watchtower – Jimi Hendrix

Running With The Devil – Van Halen

Gonna Raise Hell – Cheap Trick

Cocaine – Eric Clapton

Layla – Derek & The Dominoes

Shapes Of Things To Come – Gary Moore

Rock Bottom – UFO

Fly To The Rainbow – Scorpions

The Thrill Is Gone – B.B. King

Johnny B. Goode – Chuck Berry

Burn – Deep Purple

Wheels Within Wheels – Rory Gallagher