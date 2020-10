Rolling Stones, Mick Jagger ha pubblicato un video con i primi secondi di un brano inedito. Guardalo qui

Nella tarda serata di ieri il leader dei Rolling Stones Mick Jagger ha pubblicato sui suoi profili social ufficiali un video mentre balla e canta su alcuni secondi di quello che sembra un nuovo brano inedito della band.

Anche se non c'è ancora una conferma ufficiale se si tratti di un brano solista o degli Stones, Pride Before A Fall, sembra anticipare qualcosa di nuovo in arrivo da parte della leggendaria band inglese che, dopo la ristampa di Goats Head Soup, dovrebbe nei prossimi mesi portare alla luce il tanto atteso nuovo album di inediti, anticipato negli scorsi mesi dal singolo Living In A Ghost Town.

Guarda il video: