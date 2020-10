Richie Sambora risponde a Jon Bon Jovi: "Potrei tornare nella band ma servirebbe un'occasione davvero speciale"

Richie Sambora 7 anni fa ha lasciato i Bon Jovi. Da molti questa decisione è stata accolta con grande tristezza e per tempo si sono susseguiti rumors che volevano il chitarrista e il cantante Jon Bon Jovi contro. Sì è vero, c'era acrimonia tra i due, ma è stata risolta in seguito. In una intervista, qualche giorno fa, Jon ha parlato di questa separazione e ha detto: "Non passo giorno in cui non vorrei che Richie avesse avuto la sua vita a posto e fosse ancora nella band".

Non si è fatta attendere la replica di Richie, che in una chiacchierata al Daily Mail, ha spiegato: "Quando le persone dicono che la mia vita non è ok penso: ma stai scherzando, sono il tipo più felice del quartiere". Poi ha raccontato di quando ha lasciato la band: "Ero in una situazione disastrosa con la ma famiglia e ho dovuto prendere una decisione difficile. L'ho fatto e sono sicuro che molte persone ci sono rimaste male".

Alla domanda di quale fosse stato il suo rapporto con il frontman ha risposto così: "Abbiamo avuto alti e bassi nel corso degli anni, come ogni coppia sposata. Jon e io abbiamo passato più tempo insieme di quanto abbiamo fatto con le nostre famiglie, perché eravamo io a lui a scrivere i testi".

E di un possibile ritorno nel gruppo? "Dovrebbe verificarsi una situazione speciale per tornare indietro, ma di certo non lo escludo. Non provo cattiveria nei confronti della band", ha spiegato.

Ora i suoi rapporti con la famiglia sono più distesi, soprattutto con l'ex moglie Heather Locklear. "Amo Heather di più di quando ci siamo conosciuti. Manteniamo ancora un'amicizia e ci rendiamo conto che siamo legati dal sangue e dalla famiglia. Qualunque cosa potevo fare per sostenerla, l'ho fatto", ha concluso.