Van Halen: dopo la scomparsa di Eddie Van Halen gli ascolti in streaming sono aumentati del 1.300%. Jump è stata la più cercata

Nell'ultima settimana gli ascolti in streaming dei brani dei Van Halen hanno registrato un incremento di oltre il 1.300% dopo la recente scomparsa del chitarrista e co-fondatore della band, Eddie Van Halen.

Secondo questi dati, i brani della band hanno registrato un aumento di ascolti del 1.369%, dai 2,12 milioni di clic registrati il 4-5 ottobre ai 31,19 milioni di stream registrati dal 6 al 7 ottobre. I brani più ascoltati sono risultati "Jump" (con 2,33 milioni di stream), "Panama" (con 1,97 milioni), "Runnin' With The Devil" (con 1,78 milioni), "Hot For Teacher" (con 1,51 milioni) ed "Eruption" (con 1,37 milioni). Anche le vendite di album e canzoni della band hanno registrato una crescita del 4,896%.

Edward Lodewijk Van Halen, questo il nome completo del musicista, è scomparso lo scorso 6 ottobre. Ad annunciarlo ai fan è stato il figlio Wolfgang che, in un toccante messaggio postato su Twitter, ha rivelato che suo padre aveva perso la sua battaglia contro il cancro alla gola.

Wolfgang ha scritto: "Non posso credere di doverlo scrivere, ma mio padre, Edward Lodewijk Van Halen, questa mattina ha perso la sua lunga e dura battaglia con il cancro". Il bassista ha continuato descrivendo suo padre come il migliore che avrebbe mai potuto desiderare: "Ogni momento che ho condiviso con lui sopra e fuori dal palco è stato un regalo. Il mio cuore è spezzato e non credo che mi riprenderò mai completamente da questa perdita. Ti amo così tanto, papà".