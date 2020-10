Brian May: "inviammo la sceneggiatura di Bohemian Rhapsody a John Deacon ma non ci rispose mai"

Il chitarrista dei Queen brian May ha rivelato che, nel 2018, durante la produzione del biopic Bohemian Rhapsody, venne inviata a John Deacon la prima stesura della sceneggiatura: Roger e Brian avrebbero voluto sentire anche la sua opinione in merito, ma lui non ha mai risposto.

I due musicisti non sentono l’amico da anni. “È una sua scelta – ha spiegato May – non ci contatta. John è sempre stato un tipo piuttosto delicato”. Anche Roger Taylor è dispiaciuto del fatto che l’ex compagno non si sia fatto sentire: “Quando è uscito Bohemian Rhapsody non ho sentito neanche uno squittio da parte sua – ha detto il batterista – neanche un grugnito!”.

John Deacon ha deciso di vivere il resto della sua vita lontano dai riflettori e non si può certo giudicare la sua scelta: il bassista continua a percepire le royalties che gli spettano ma ha deciso di non voler sapere più niente della band e di ciò che fanno i suoi ex compagni, pur avendo piena facoltà di dire la sua in proposito di tutto ciò che fanno utilizzando il nome Queen. La sua scelta va rispettata, anche se i fan non smettono di sognare di rivederlo prima o poi sul palco con Roger Taylor e Brian May.