Richie Sambora non rimpiange di aver lasciato i Bon Jovi: "volevo tornare a fare il padre e godermi il tempo con mia figlia Ava"

A pochi giorni dall'intervista rilasciata a Rock Antie in cui Jon Bon Jovi ammetteva di rimpiangere l'addio di Richie Sambora alla band nel 2013, un insider rivela il punto di vista dello storico chitarrista dei Bon Jovi.

La fonte ha rivelato a People che Sambora non ha mai avuto alcun rimpianto per aver messo la sua famiglia al primo posto. Dopo essere stato il chitarrista della band per 30 anni, Richie è stato felice di prendersi una pausa dalla vita da artista (divisa tra palcoscenico e tour) per poter trascorrere più tempo con sua figlia Ava, avuta con l'ex moglie Heather Locklear.

Ava, che questa settimana ha festeggiato in famiglia i suoi 23 anni, lo scorso maggio si è laureata con lode alla Loyola Marymount University e ora ha iniziato la scuola di specializzazione: Sambora non potrebbe essere più orgoglioso di lei e felice di esserle stato accanto nei momenti più importanti della sua adolescenza, quando aveva davvero bisogno di lui.

La fonte ha raccontato che le cose ora sembrano andare meglio anche con Heather, che ad aprile ha festeggiato un anno di sobrietà: "si sentono come se avessero una seconda possibilità".