Bruce Springsteen, "Letter To You" sarà anche un film! Guarda il trailer con la E Street Band

"Letter To You", il nuovo album di Bruce Springsteen con la E Street Band, vedrà la luce anche come un film-documentario. Il lungometraggio sarà presentato in anteprima esclusivamente su Apple TV il 23 ottobre, lo stesso giorno in cui sarà pubblicato il nuovo lavoro di studio del Boss.

Secondo quanto riportato sul sito di Springsteen, "Bruce Springsteen’s Letter to You" conterrà le performance complete registrate insieme alla E Street Band, i filmati delle fasi di registrazione dell'album, materiale d'archivio mai visto prima e uno sguardo più approfondito al nuovo album raccontato dal Boss stesso. Per tutta la durata del film sarà lo stesso Bruce Springsteen a guidare lo spettatore, condividendo i suoi pensieri e sentimenti che hanno portato alla scrittura di "Letter to You".

Il film è stato diretto dal regista Thom Zimny, che ha lavorato con Springsteen a numerosi progetti video, a partire dal "Live in New York City" del 2001.

Guarda il primo trailer ufficiale di "Bruce Springsteen’s Letter to You":