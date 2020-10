AC/DC: la band pubblica i primi secondi di un nuovo brano, Shot In The Dark! Guarda il video

Gli AC/DC hanno condiviso il quarto indizio che anticiperebbe il loro imminente ritorno! Dopo aver pubblicato due brevi video lanciando l'hashtag #PWRUP e rivelato la prima foto della band insieme con in formazione Angus Young, Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Rudd e Stevie Young oggi arrivano i primi secondi inediti di un nuovo brano, Shot In The Dark!

Visualizza questo post su Instagram SHOT IN THE DARK #PWRUP Un post condiviso da AC/DC (@acdc) in data: 1 Ott 2020 alle ore 5:00 PDT

Oltre ad anticipare il riff principale del nuovo brano inedito, il breve video ci permette di vedere per la prima volta una sequenza con la band al completo su quello che sembra il set di un nuovo videoclip. Immagini in sequenza e l'ormai iconico neon rosso compongono questo breve contenuto che farà sicuramente in poche ore il giro del mondo.