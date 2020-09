Paola is Virgin con Paola Maugeri si evolve e cambia orario e diventa Paola is Virgin At Night: in onda tutte le domeniche (a partire dal 4 ottobre) dalle 21 per due ore di puro piacere uditivo. Il grande rock di Virgin Radio unito a interviste esclusive, letture condivise e momenti di riflessione che hanno come comune denominatore la passione che ci unisce tutti nei confronti del rock in tutte le sue forme.

