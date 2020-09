Nirvana, Heart-Shaped Box è stata ispirata da Courtney Love. Ecco come

In Utero, terzo ed ultimo album dei Nirvana, uscito nel settembre del 1993, è stato il canto del cigno della band di Seattle. Uno dei brani più importanti dell'album è sicuramente Heart-Shaped Box.



Si pensa che Cobain abbia iniziato a scrivere la canzone all'inizio del 1992, all'incirca nel periodo in cui aveva sposato Courtney Love, ma quanto il brano è stato ispirato dalla frontwoman delle Hole?



Come si legge nel libro di Michael Azerrad, Come As You Are del 2000, l'idea è venuta da una scatola a forma di cuore piena oggetti, che lei aveva regalato a Kurt. Ma nel 2012, la Love ha lasciato intendere che la canzone parli in realtà della sua vagina.