Alice Cooper annuncia la sua la sua linea di salse piccanti: "welcome to my nightmare!"

Qualche mese fa Alice Cooper ha prestato il suo volto e il suo nome per pubblicizzare un prodotto a base di latte e cioccolato. Adesso il rocker passerà dal dolce al salato, perché ha deciso di pubblicizzare una nuova linea di salse piccanti.

Si tratta di prodotti per chi ama davvero il piccante, visto che sono davvero molto forti. I nomi, tratti dalle hit di Cooper, rendono bene l’idea: la prima si chiama “Welcome To My Nightmare”, la seconda “No More Mr. Nice Guy” e la terza “Poison”. Le tre salse sono piccanti a un livello crescente, la prima è la meno forte, mentre la terza è una vera e propria bomba, degna del re dello shock rock. Nello specifico, per la prima sono stati utilizzati peperoncini serranos al sapore di lime: “Il robusto sapore d’aglio con l’aggiunta di un pizzico di cumino - si legge nella descrizione del prodotto - ti faranno sentire davvero a casa con questa salsa tipica sud-occidentale”.

“No More Mr. Nice Guy”, invece, ha un livello medio di piccantezza grazie ai peperoncini habanero rossi che creano un giusto mix di sapori. Infine, “Poison” è la salsa indicata solo per le persone più coraggiose: “I tuoi sensi ti chiederanno di bere quando sentirai i peperoncini reaper scorrere nelle tue vene”, si legge nella descrizione.

Questi prodotti sono il frutto della collaborazione del rocker con la United Sauces: “In generale – ha dichiarato Alice Cooper a proposito – non credo che il cibo debba essere doloroso. Tuttavia, nel caso delle mie salse piccanti si genera una catena di dolore, piacere, dolore, piacere e così via! Da ripetere fino a che non si è soddisfatti!”. Curiosi di provare? Le tre salse di Alice Cooper possono essere acquistate sul sito unitedsacuces.com.