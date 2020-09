The Smashing Pumpkins, annunciato il nuovo doppio album "Cyr". In arrivo anche una serie animata. Guarda il trailer e la copertina

Gli Smashing Pumpkins hanno annunciato l'uscita del loro nuovo doppio album di studio. Si chiama "CYR" e arriverà prima di Natale, il prossimo 27 novembre, e sarà pubblicato dalla Sumerian Records.

Prodotto direttamente dal frontman Billy Corgan, l'album conterrà 20 tracce. Il nuovo lavoro degli Smashing Pumpkins è stato registrato a Chicago, la città natale della band, e includerà i singoli precedentemente pubblicati "Cyr" e "The Color of Love". Oltre a Corgan, la formazione all'interno dell'album comprenderà anche i membri fondatori della band James Iha e Jimmy Chamberlin, insieme al chitarrista Jeff Schroeder.

Guarda qui la copertina di "Cyr":

Gli Smashing Pumpkins hanno anche annunciato l'uscita di una serie animata che accompagnerà le tracce del'album. Intitolata "In Ashes" è stata creata dallo stesso Billy Corgan e sarà composta da cinque episodi. I primi due episodi, "As the Crow Flies" e "Inspirations, Aspirations", saranno pubblicati il prossimo 25 settembre.

Guarda qui il trailer della serie "In Ashes":

La tracklist di "Cyr":

01. The Colour of Love

02. Confessions of a Dopamine Addict

03. Cyr

04. Dulcet in E

05. Wrath

06. Ramona

07. Anno Satana

08 Birch Grove

09. Wyttch

10. Starrcraft

11. Purple Blood

12. Save Your Tears

13. Telegenix

14. Black Forest, Black Hills

15. Adrennalynne

16. Haunted

17. The Hidden Sun

18. Schaudenfreud

19. Tyger, Tyger

20. Minerva