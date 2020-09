The Black Crowes: il concerto italiano a Milano è stato riprogrammato il 6 novembre 2021. Tutte le info

La tappa italiana del tour dei Black Crowes dedicato al trentennale di Shake Your Money Maker prevista per martedì 10 novembre 2020 è riprogrammata per sabato 6 novembre 2021, sempre presso il Mediolanum Forum di Assago (Milano).



La band era ansiosa di intraprendere il viaggio che l’avrebbe portata in Europa per celebrare il trentesimo anniversario del debutto discografico, ma le attuali condizioni di sicurezza e i regolamenti di ogni paese toccato dal tour non ne consentono lo svolgimento come da programmi originari.



I biglietti già emessi saranno validi per accedere al concerto riprogrammato; quelli nuovi sono già disponibili sui circuiti di vendita autorizzati Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Chi fosse impossibilitato a partecipare al concerto può usufruire delle piattaforme di rivendita fan-to-fan garantite dei circuiti di biglietteria ufficiali; in nessun caso è opportuno affidarsi a circuiti di Secondary Ticketing non autorizzati.