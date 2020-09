La storia di quella volta che i Nirvana giocarono a calcetto contro un gruppo di spogliarellisti

Immaginate un parcheggio nel Regno Unito e alcune persone che, per divertirsi, tirano fuori un pallone e iniziano a giocare a calcetto. Lo scenario sembra abbastanza comune, se non fosse per il fatto che una squadra era formata dai Nirvana con l'aggiunta di due membri della crew e l'altra da un gruppo di spogliarellisti.

L'episodio bizzarro è stato reso noto dal produttore musicale David McLean, che si trovava nel posto giusto al momento giusto, ovvero con il gruppo in quell'istante. Nel promuovere il suo film semi-autobiografico ("Schemers"), McLean ha ricordato qualche aneddoto del suo passato. Riflettendo sul tempo trascorso con Kurt Cobain, Dave Grohl e Krist Novoselic, ha detto: "Dopo Nottingham Rock City, i Chippendales - un gruppo di spogliarellisti - erano nel bar dell'hotel. Per qualche ragione, il manager dei Nirvana ha detto: Vi va una partita di calcetto?". Tutti accettarono e questo fu il modo della band di immergersi nella comunità locale!

David ha ricordato che Kurt era in perfetta forma quella sera. E poi ha aggiunto: "Tutti dicono che Dave è l'uomo più gentile del rock. Anche Kurt era fantastico. Ricordo i suoi penetranti occhi azzurri. Era una persona così genuina. Aveva messo una palla da discoteca nel tour bus per cantare "Dancing Queen" perché amava gli Abba".