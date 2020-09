The Clash: la storia del film gangster punk diretto da Joe Strummer. Guardalo ora

Joe Strummer, in un momento in cui i Clash erano all'apice della fama, si divertì a girare Hell W10. Un progetto totalmente indipendente, che raccontava la storia di alcuni piccoli delinquenti interpretati dai membri della band. La pellicola, ispirata al neorealismo italiano e alla Nouvelle Vague francese, fu realizzata con un budget ridotto ed ambientata nella Londra degli anni Ottanta.

Nel film, girato in bianco e nero nell'estate del 1983, il bassista Paul Simonon interpretava un gangster di nome Socrate. Ma, mancando di una direzione chiara, Strummer ha accantonò l’idea per sempre e, così facendo, non riuscì mai a spiegare ai suoi compagni di band, perché lo avesse fatto.

In un’intervista del 1987, dichiarò: "Ho diretto un film muto in 16mm ed è stato un disastro. Per fortuna il laboratorio che aveva tutti i negativi è andato in bancarotta. Ho girato senza copione. Dio solo sa di cosa si trattasse". Nel 2002, l'anno della scomparsa del cantante, il film è stato scoperto su un nastro VHS e consegnato al collaboratore di lunga data dei Clash, Don Letts, che lo ha rielaborato e ha aggiunto la colonna sonora della band.