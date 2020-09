AC/DC, Brian Johnson: “ecco la mia canzone preferita in assoluto! E non è hard rock...”

Brian Johnson è oggi uno dei frontman più famosi del mondo e le canzoni degli AC/DC sono ancora amatissime dai fan. Come tutti, anche il cantante, però, ha i suoi artisti preferiti. In un’intervista per l’Old Fashioned Rock ‘n’ Roll Radio Show di Joe Walsh, l’artista ha rivelato qual è la canzone che ama più di tutte, la sua preferita in assoluto: “In cima alla lista che ho in testa – ha detto – il brano che mi fa sorridere ogni volta che lo ascolto è Get Back dei Beatles. Se ascoltate la batteria di Ringo in questo pezzo, vi renderete conto che è sensazionale. Ricordo che qualcuno mi ha detto ‘Potrei averlo scritto io’, e io ho risposto ‘Beh, allora perché non l’hai fatto?’”.

La canzone preferita di Brian Johnson è la traccia finale di Let It Be, l’ultimo album in studio dei Beatles come band, uscito nel 1970. In realtà, Get Back uscì come singolo nell’aprile del 1969, poi fu inserita anche nel disco, ma in una versione leggermente diversa.

Tra l’altro, il prossimo anno uscirà al cinema un documentario intitolato proprio The Beatles: Get Back: l’opera sarà diretta da Peter Jackson e conterrà materiale inedito relativo al periodo in cui la band di Liverpool registrò Let It Be.

Per quanto riguarda gli AC/DC, in questa intervista Brian Johnson ha anche espresso il desiderio di tornare a esibirsi dal vivo il prima possibile nel 2021: “Sarebbe bellissimo salire sul palco e dare tutto quello che abbiamo da dare – ha dichiarato – sentirete il ruggito più forte che avete mai sentito nella vostra vita quando una qualsiasi band, in qualsiasi parte del mondo, salirà di nuovo sul palco. Sarà fantastico”. La speranza è che tutto questo possa accadere il prima possibile e che Brian Johnson possa tornare a esibirsi con i suoi compagni, dato che l’ultima volta, nel 2016, ha dovuto abbandonare il tour a causa di problemi all’udito.