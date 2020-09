Dave Grohl e Brian Johnson condurranno insieme un nuovo programma TV dallo Studio 606! Guarda la foto

Si intitola Brian Johnson Meets Dave Grohl ed è un documentario che vede come protagonisti i due frontman: è stato registrato allo Studio 606, gli studi di registrazione di Dave Grohl in California, e andrà in onda su Sky Arte il 17 settembre.

“È un incontro tra due leggende del rock – si legge nella presentazione dell’opera – in quanto il frontman degli AC/DC, Brian Johnson, incontra il leader dei Foo Fighters e l’allora batterista dei Nirvana, Dave Grohl, presso gli studi dei Foos a Los Angeles, per condividere storie di vita on the road”.

I due, di certo, avranno tante cose da dirsi e soprattutto tante storie da raccontare ai fan. Non è la prima volta che Brian Johnson si presta a questo tipo di racconti televisivi: di recente, infatti, il cantante ha realizzato uno show per il canale americano AXS TV intitolato A Life On The Road, durante il quale ho incontrato diversi colleghi per parlare con loro di musica e non solo, tra i quali ad esempio Robert Plant, Sting, Lars Ulrich, Mick Fleetwood e diversi altri. Questa volta, invece, sarà Brian a essere ospite di un altro musicista, ma il filo conduttore sarà sempre lo stesso: storie e aneddoti che riguardano il mondo del rock e la sua storia.