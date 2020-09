I Gorillaz annunciano una collaborazione con Robert Smith dei The Cure! Tutti i dettagli sul singolo "Strange Timez"

Attraverso un post pubblicato sui principali canali social della band, i Gorillaz hanno annunciato l'imminente pubblicazione del nuovo brano tratto da "Song Machine", la collezione di brani inediti in serie che in questi mesi la band di Damon Albarn sta pubblicando in streaming.

Il nuovo brano dovrebbe chiamarsi "Strange Days" e vedrà l'attesissima collaborazione con uno dei più grandi frontman rock degli ultimi trent'anni, Robert Smith dei The Cure.

I Gorillaz, guidati dall'eclettico Damon Albarn hanno lanciato "Song Machine" a gennaio con l'intenzione di pubblicare 10 tracce in serie, ciascuna con diversi ospiti e collaborazioni. Tra coloro che hanno partecipato alle precedenti pubblicazioni di "Song Machine" troviamo Peter Hook (Joy Division, New Order), il defunto Tony Allen (grande batterista scomparso lo scorso 30 aprile), Skepta, Schoolboy Q e Octavian.

Guarda qui il post pubblicato dai Gorillaz che annunciano la collaborazione con Robert Smith dei The Cure: