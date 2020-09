David Bowie: "The Man Who Sold The World" sarà ripubblicato con il titolo originale e una nuova copertina. Ecco come si chiamerà

"The Man Who Sold The World" di David Bowie sta per compiere 50 anni e per l'occasione l'album sarà ristampato con il titolo originale che il Duca Bianco avrebbe voluto dare all'epoca al disco. Inoltre l'album avrà un'inedita copertina, completamente diversa da ogni immaginario legato fino a questo momento a Bowie.

Per celebrare questo importante anniversario, "The Man Who Sold The World" verrà ripubblicato con il nome di "Metrobolist", il titolo originario che Bowie avrebbe voluto dare al suo terzo album. Il Duca Bianco voleva usare questo titolo così inconsueto e particolare come tributo al film del 1927 di Fritz Lang "Metropolis". Tuttavia, la Mercury Records cambiò il nome del disco all'ultimo minuto senza chiedere prima l'approvazione di Bowie.

E la copertina?

"Metrobolist" verrà ripubblicato il prossimo 6 novembre tramite la Parlophone Records con un nuovo artwork.

Conterrà anche immagini inedite di un servizio fotografico di Keith MacMillan a Haddon Hall e sarà stampato su vinile nero da 180 grammi e vinile bianco e oro numerato in edizione limitata.

La riedizione è stata mixata dallo storico produttore di Bowie Tony Visconti.

La tracklist di "Metrobolist":

The Width of a Circle

All the Madmen

Black Country Rock

After All

Running Gun Blues

Saviour Machine

She Shook Me Cold

The Man Who Sold the World

The Supermen