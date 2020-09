AC/DC, Brian Johnson: “Stiamo tutti bene, ecco come la band ha trascorso il lockdown. Ma le cose che mi mancano di più...”

In una nuova intervista per il Joe Walsh’s Old Fashioned Rock n’ Roll Studio Show, Brian Johnson ha parlato del Coronavirus e di come ha affrontato il periodo di quarantena. “Penso che la pandemia ci abbia fatto capire che diamo troppe cose per scontate – ha detto – quando hai un concerto o una cosa del genere e ascolti qualcuno che suona la chitarra, o quando la suoni tu stesso e ci dai dentro, fino a sentire quel brivido lungo la schiena. Adesso ascoltare una band suonare, ascoltare la musica dal vivo… penso sia qualcosa che manca a tutti”.

Impossibile dare torto al cantante degli AC/DC che, in seguito, ha raccontato di essersi tenuto sempre in contatto con gli altri componenti della band durante il lockdown, specialmente con Angus Young: “In realtà è stata una cosa strana – ha detto – la moglie di Angus, Ella, adora cucinare. Ecco di cosa abbiamo parlato, di come fare le focaccine. Non abbiamo parlato di nulla che avesse a che fare con la musica. Comunque Angus è al sicuro e sta bene. Così come Phil Rudd – ha proseguito - Cliff Williams si trova sulle montagne della Carolina del Nord. Lui è un tipo che ama sparare e andare a caccia e a pesca. In quanto a Stevie Young, non so dove sia. Sarà da qualche parte”.

Il frontman della band australiana, insomma, sembra sentire davvero tanto la mancanza del palco e dei suoi compagni: com’è noto, tra l’altro, Johnson manca dalle scene dal 2016, quando ha dovuto abbandonare temporaneamente la band e il tour in programma a causa dei suoi problemi di udito ed è stato sostituito da Axl Rose dei Guns N’ Roses. Prima che scoppiasse la pandemia, si è parlato molto del nuovo album degli AC/DC, un lavoro al quale la band avrebbe lavorato al gran completo sin dallo scorso anno. Qualche mese fa, inoltre, si parlava dell’imminente annuncio di un tour mondiale che avrebbe segnato il ritorno sul palco di Brian il quale, nel frattempo, pare abbia risolto i suoi problemi di udito con degli apparecchi speciali. L’emergenza sanitaria, purtroppo, ha fatto saltare ogni progetto in corso: la speranza è che la band possa riprendere il lavoro e che i fan di tutto il mondo possano tornare ad ascoltarli live al più presto.