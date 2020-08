David Gilmour: "ecco le mie canzoni preferite di sempre dei Pink Floyd"

I Pink Floyd sono senz'altro una delle band con la discografia più bella nell'intero panorama del rock. È davvero difficile, per varietà e stile, dire quale possa essere il loro disco più bello, per non parlare delle singole canzoni. Ma David Gilmour, il leggendario chitarrista, ci ha provato e ha elencato quali sono le sue sei canzoni preferite scritte con Nick Mason, Roger Waters, Richard Wright e Syd Barrett.

Nonostante una carriera estremamente prolifica, sia con i Pink Floyd che in veste solista, potrebbe essere difficile per Gilmour essere obiettivo e scegliere le canzoni esclusivamente dal punto di vista musicale. Ma il chitarrista ci ha provato ed ecco i suoi brani preferiti.

Dal disco del 1975 "Wish You Were Here" ha scelto la titile track e la bellissima prima parte del disco, "Shine On You Crazy Diamond". Questo brano è probabilmente l'enciclopedia dello stile vocale e chitarristico di David Gilmour, immancabile in qualsiasi suo concerto, solista o con la band.

Mettendo da parte lo scontro creativo con Roger Waters, Gilmour ha poi scelto "Comfortably Numb", il brano dei Pink Floyd contenuto in "The Wall" che forse più di ogni altro unisce i singoli stili creativi di ogni componente della band nel 1979. Il lungo assolo finale del brano è forse uno dei più influenti e potenti nell'intera storia del rock.

Parlando invece del periodo post-Waters, David Gilmour ha scelto "High Hopes", traccia conclusiva dell'album "The Division Bell" del 1994 e definita dal chitarrista "forse la più bella canzone mai scritta dai Pink Floyd. O una delle più belle".

Le ultime due posizioni della personale classifica delle più belle canzoni della band per David Gilmour vedono protagonista direttamente o indirettamente Richard Wright. I brani scelti sono "The Gret Gig In The Sky", scritta da Wright nel 1973 per l'album "The Dark Side Of The Moon" e "Echoes", brano che vide un apporto massiccio nella composizione da parte del tastierista della band ed eseguita dal vivo a due voci da Gilmour e Wright. Dopo la scomparsa del grande tastierista nel 2008 David Gilmour smise di riproporre il brano nei suoi concerti.