Neil Young: "Homegrown" è il nuovo album di inediti, pubblicato a 46 anni dalla registrazione. Tutti i dettagli

A 46 anni dalla sua registrazione originale, Neil Young pubblica "Homegrown", il nuovo album di inediti in uscita il 19 giugno. Spesso descritto dai suoi fan come uno dei grandi album più misteriosi e “andati perduti”, finalmente queste 12 tracce vedranno la luce.

In merito all'album Neil Young raccontato i motivi che l'hanno spinto non pubblicarlo nel 1975: "Questo disco sarebbe dovuto uscire un paio d’anni dopo HARVEST. Ma era troppo doloroso, è il lato triste di una storia d’amore, è il danno fatto, è il cuore infranto. Non riuscivo ad ascoltarlo. Volevo solo andare avanti, quindi l’ho tenuto solo per me… ma avrei dovuto condividerlo invece, è un album molto bello. A volte la vita ferisce, sapete come è."

Registrato in analogico tra il ’74 e il ’75, è stato recuperato e mixato da John Hanlon, Chris Bellman e Bernie Grundman, rendendolo un album completamente nuovo. Levon Helm suona la batteria in alcuni brani, Karl T Himmel in altri, Emmylou Harris canta in una canzone, Robbie Robertson suona in un’altra.

HOMEGROWN è un racconto, contiene brani acustici mai pubblicati o ascoltati prima. Ci sono canzoni con Ben Keith – steel e slide, Tim Drummond – bass, Stan Szelest – piano. Neil Young afferma che “fa da ponte tra HARVEST e COMES A TIME”. Doveva uscire nel 1975, ma non ha mai visto la luce e molti fan lo stanno aspettando da molto tempo. Sette brani sono completamente inediti, mentre 5 sono stati riadattati in altre pubblicazioni, ma qui sono allo stato originale.

Un album imperdibile che va ad arricchire le raccolte d’archivio dei tanti fan di NEIL YOUNG.