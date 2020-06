Metallica, la band sta lavorando in streaming al nuovo album. Ecco come

Nei giorni scorsi Lars Ulrich ha annunciato che il disco live S&M 2 uscirà ad agosto; nel frattempo, però, la band sta lavorando anche a un nuovo album in studio già da qualche mese. A causa della quarantena, i Metallica hanno dovuto trovare dei mezzi alternativi per restare in contatto e per continuare a comporre nuova musica insieme, anche se a distanza. Così i musicisti in questo periodo comunicano tramite Zoom e tramite email per condividere le loro idee sui nuovi pezzi.

È stato sempre Lars Ulrich ad annunciare, qualche settimana fa, la possibilità di un disco realizzato in quarantena; a quanto pare quell’ipotesi sta diventando realtà. Il batterista ha raccontato come stanno procedendo i lavori in un’intervista durante il talk show svedese di Fredrik Skavlan: “Abbiamo appena iniziato, da circa quattro settimane, siamo rientrati in contatto – ha spiegato – ovviamente ci sentivamo sempre anche prima, ma adesso abbiamo ristabilito una connessione a livello creativo, diciamo che adesso siamo in ‘modalità scoperta’, penso sia un buon modo per definire la situazione. Ci stiamo inviando le idee l’un l’altro, tramite email e tramite Zoom. Stiamo provando a fare musica anche in questa situazione insolita”.

“Facciamo una videochiamata su Zoom una volta a settimana – ha proseguito il batterista – questo lo facciamo da quando è iniziata la pandemia, circa 10-11 settimane fa, da quando è scoppiata negli Stati Uniti. Ci colleghiamo una volta a settimana per circa un paio d’ore per recuperare. La cosa bella di tutto questo è che parliamo davvero di come vanno le cose, non ci limitiamo a sederci e a parlare dei Metallica per ore e ore. Tuttavia, adesso abbiamo iniziato anche a condividere qualche nuova idea ed è grandioso. È bello – ha sottolineato – restare in contatto, è bello far parte di nuovo del gruppo e non vedo l’ora di esplorare le opportunità creative che ci attendono”.

Anche se a distanza, i Metallica a maggio hanno anche eseguito una versione di Blackened online e forse è stato proprio in quel momento che si sono resi conto che forse avrebbero potuto lavorare insieme anche da remoto. Per la band questa situazione rappresenta una nuova sfida e tutti loro sono pronti ad affrontarla: “Finora, gli aspetti sonori e gli elementi pratici stanno prendendo forma davvero bene a dir la verità – ha detto ancora Ulrich, riferendosi ai nuovi brani – adesso dobbiamo solo cercare di capire quanto margine abbiamo per riuscire a comporre senza essere nello stesso posto… Per band come noi, o come gli U2, i Red Hot Chili Peppers, i Coldplay, gli Iron Maiden o chiunque altro, è che ci dobbiamo affidare alla formula del gruppo per riuscire davvero ad andare avanti. È così, a meno che tu non sia un artista solista e la situazione riguardi solo te e la tua chitarra. È una cosa diversa”. Ognuno, insomma, deve cercare di fare la sua parte.

La pandemia ha costretto i Metallica a cancellare o a rinviare la maggior parte dei concerti previsti per il 2020 ma, nonostante questo, la band non si è scoraggiata e il lavoro a distanza sul nuovo album dimostra che i musicisti hanno davvero tanta voglia di tornare in scena . Qualche mese fa Kirk Hammett ha detto che la band aveva già molto materiale di partenza sul quale lavorare; Rob Trujillo, invece, ha detto che per questo nuovo album l’attesa sarebbe stata molto più breve rispetto a quella che ha preceduto l’uscita di Hardwired… To Self-Destruct nel 2016. Certo, l’emergenza sanitaria ha rallentato il progetto ma se davvero i musicisti riusciranno a comporre insieme anche a distanza, allora il nuovo disco vedrà la luce molto prima di quando si possa immaginare.