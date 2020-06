Bruce Springsteen e il suo talento come dj radiofonico con il programma From His Home To Yours. Ascolta ora un passaggio

Nei mesi scorsi Bruce Springsteen, bloccato nella sua fattoria nel New Jersey, di fronte all’espandersi a livello globale della pandemia da COVID-19 ha sicuramente pensato: "Cosa posso fare?”. Da subito si è unito ad altri artisti per fondare il New Jersey Pandemic Relief Fund per raccogliere risorse utili a combattere il Virus. Poi ha lanciato il suo programma radiofonico su SiriusXM, From His Home to Yours (all'interno della programmazione del canale E Street Radio).

Il Boss crede da tempo nel potere della radio come esperienza condivisa in grado di unire estranei. E per questo programma, che va in onda ogni due settimane, Springsteen assembla un viaggio di scoperta musicale che non ha eguali, chiacchierando tra una canzone e l'altra.

In queste ultime puntate ha tirato fuori brani da ogni angolo del rock, del pop, del soul, del folk, del punk, del reggae, del country e dell’hip-hop. Parla di "non poter vedere, abbracciare, baciare i propri cari", e riferisce che i suoi tre figli "sostengono di non voler venire a trovarci per non ucciderci”. Si chiede come saranno il sesso e gli appuntamenti, durante e post pandemia da COVID-19.