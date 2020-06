Iggy Pop: in arrivo l’album live con l’ultimo concerto degli Stooges con la formazione originale

Il prossimo 7 agosto uscirà il live dell'ultimo concerto eseguito dagli Stooges nella loro formazione originale. Il disco, intitolato Live At Goose Lake: august 8, 1970, celebrerà il 50° anniversario dell’evento. Il disco sarà pubblicato dalla Third Man Records, l'etichetta, fondata da Jack White dei White Stripes che sostiene di aver trovato la registrazione "sepolta nel seminterrato di una fattoria del Michigan".

La band, sul palco del Goose Lake Festival, eseguì per intero l’album Fun House. La registrazione vede la partecipazione dei membri originali della band: Iggy Pop alla voce, Ron Asheton alla chitarra, Scott Asheton alla batteria e Dave Alexander al basso. L'album sarà disponibile in CD, LP e anche in due varianti in vinile in edizione limitata, una viola e una color crema.

LATO A

1. Intro

2. Loose

3. Down On The Street

4. T.V. Eye

5. Dirt

SIDE B

1. 1970 (I Feel Alright)

2. Fun House

3. L.A. Blues