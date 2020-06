Liam Gallagher, speciale MTV Unplugged: giovedì 11 giugno in anteprima esclusiva radio!

Giovedì 11 giugno Virgin Radio avrà il grande onore di presentare in anteprima esclusiva L'MTV Unplugged di Liam Gallagher! Andrea Rock, a partire dalle 21, ci guiderà all'ascolto del nuovo progetto di Liam che per l'occasione ci ha rilasciato delle dichiarazioni esclusive. Per Liam registrare questo album è stato un sogno dopo non essere riuscito a partecipare alla sessione che gli Oasis avevano registrato nel 1996 a causa di una malattia. Così concerto registrato alla City Hall di Hull riempie un vuoto che era rimasto nel cuore di tanti fan.

Liam ha commentato: "Sono onorato di essere parte del leggendario MTV Unplugged, è stata un’esperienza incredibile e il pubblico di Hull è stato fantastico, così come il suono nella sala. Spero che l’album vi piaccia”

L’atmosfera elettrizzante era palpabile fin dall’inizio dello show, quando Liam ha cominciato a suonare Wall Of Glass e il pubblico è andato in delirio. Alcuni dei brani più belli della carriera solista di Liam, come Once o Now That I’ve Found You, assumono ancora più profondità eseguiti in questa formazione acustica, con la sua inconfondibile voce che gioca con quelle di 3 coristi e con l’arrangiamento di archi dei 24 membri della Urban Soul Orchestra.

Il chitarrista degli Oasis Bonehead si è unito a lui nei brani Some Might Say, Stand By Me, Cast No Shadow e in Sad Song (brano di Definitely Maybe cantato per la prima volta da Liam). Lo show si conclude con una della canzoni più amate di sempre dai fan degli Oasis, in una versione ancora più emozionante, Champagne Supernova.

MTV Unplugged di Liam Gallagher sarà disponibile dal 12 giugno e sarà pubblicato nei formati: CD, vinile standard e vinile colorato, digitale. Chi lo ordinerà in pre-order riceverà immediatamente il download di Gone.