Pink Floyd: le canzoni più suonate nei loro concerti. E la prima non è Comfortably Numb

La storia dei Pink Floyd è forse una delle più affascinanti ed epiche all'interno dell'intero mondo del rock. Divisa in più ere, la band è riuscita a trasformarsi, evolversi e reinventarsi più volte sotto la guida di tre (o quattro se comprendiamo l'epoca 1971 - 1975) grandi guide. Dall'epopea Syd Barrett alla doppia guida Gilmour/Waters fino all'imposizione di Roger Waters e alla rinascita di fine anni '80 portata avanti da David Gilmour, la band ha creato e sviluppato capolavori senza tempo che hanno visto la loro esaltazione migliore sui palchi di tutto il mondo per circa 38 anni (se comprendiamo l'esibizione al Live 8 del 2005).

Ecco la Top 10 delle dieci canzoni più suonate dal vivo dai Pink Floyd:

10. RUN LIKE HELL

Run Like Hell, una delle tre tracce scritte anche da David Gilmour all'interno di "The Wall" del 1979, è stata ampiamente suonata dalla band anche dopo l'uscita di Roger Waters del 1985. Il brano è stato riproposto sui palchi 341 volte.

9. COMFORTABLY NUMB

È l'inno dei Pink Floyd, e contiene uno degli assoli di chitarra che definiscono l'essenza del rock. È stato impossibile per David Gilmour non suonare "Comfortably Numb" anche dopo l'uscita di Roger Waters dalla band. Questo brano è apparso in ogni data dei tou di "The Wall", "A Momentary Lapse Of Reason" e "The Division Bell". La band ha deciso di congedarsi eseguendola davanti alle telecamere di tutto il mondo nel 2005 nella loro unica reunion con Roger Waters al Live 8. È stata suonata in totale 342 volte

8. WISH YOU WERE HERE

Stranamente questa canzone non venne suonata dal vivo dalla band fino al tour di "Animals". "Wish You Were Here" venne suonata per la prima volta il 23 gennaio 1977. La band continuò a suonarla fino all'ultimo concerto del 2005 al Live 8.

È stata eseguita in totale 368 volte.

7. ON THE RUN

On The Run è un pezzo di musica elettronica tratto da "The Dark Side Of The Moon". È l'ideale "intro" di "Time" e venne eseguita in concerto dalla band fino al 1975. David Gilmour ricominciò a suonare la canzone con i Pink Floyd all'interno dei tour del 1988, 1989 e 1994. È stata eseguita in concerto 380 volte.

6. THE GREAT GIG IN THE SKY

Analogamente a quanto successo ad "On The Run", "The Great Gig In The Sky" venne suonata dalla band fino al tour del 1975 per poi essere rivitalizzata e riproposta sui palchi di tutto il mondo dalla formazione sotto la guida di David Gilmour all'interno dei tour di "A Momentary Lapse Of Reason" e "The Division Bell". È stata suonata dal vivo 399 volte.

5. SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND (PARTS I-V)

L'epica prima parte di "Shine On You Crazy Diamond" (se consideriamo anche la seconda parte che chiude l'album "Wish You Were Here") è suonata dalla band dal 1974, quando ha debuttato nel breve tour che anticipava l'uscita dell'album dell'anno seguente. La band ha continuato a suonarla fino alla fine della loro carriera. È stata eseguita 412 volte.

4. ONE OF THESE DAYS

"One Of These Days" è la traccia di apertura dell'album "Meddle" del 1971. La band l'ha suonata fino al 1974 per poi essere riproposta al pubblico all'interno dei tour di "A Momentary Lapse Of Reason" e "The Division Bell". È stata suonata 469 volte.

3. TIME

"Time" è sicuramente uno dei brani più amati dai fan dei Pink Floyd. Un testo quasi filosofeggiante, una melodia senza pari e un'energia rara per una canzone così ricercata l'hanno fatta diventare un classico degli show della band. Il brano è stato suonato in concerto fino al 1975 per poi essere ripreso nelle scalette della band sotto la guida di David Gilmour nei tour del 1988, 1989 e 1994. È stata suonata 481 volte.

2. US AND THEM

"Us and Them", scritta nel 1970 con il nome di "The Violent Sequence" da Richard Wright per essere inserita come colonna sonora del film "Zabriskie Point" di Michelangelo Antonioni, raggiunse la sua forma definitiva nel 1973 all'interno di "The Dark Side Of The Moon". È sempre stata suonata in tutti i tour della band che l'ha riproposta sul palco 500 volte.

1. MONEY

"Money" è sicuramente la canzone più radiofonica e orecchiabile scritta dai Pink Floyd, perfetta per spingere le vendite di "The Dark Side Of The Moon" e raggiungendo la vetta dei passaggi radiofonici negli Stati Uniti nel 1973. La band l'ha sempre suonata da quando è stata scritta. I Pink Floyd, guidati da Waters o Gilmour, l'hanno portata sui palchi di tutto il mondo ben 536 volte.