Ecco il video del primo live ufficiale dei Rage Against The Machine sul palco della California State University di Northridge. Il filmato di circa un’ora, datato 23 ottobre 1991, precede di un anno la pubblicazione del loro album di debutto omonimo (uscito il 3 novembre 1992). Il set, che si apre con una versione strumentale di Killing In The Name vede in scaletta anche Freedom, Take The Power Back, Darkness Of Greed, Know Your Enemy e la cover di Clampdown dei Clash.