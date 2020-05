Red Hot Chili Peppers, Flea si rifiuta di indossare la mascherina e i fan lo rimproverano sui social

Nonostante abbia 57 anni, Flea continua a essere una testa calda: il bassista dei Red Hot Chili Peppers è sempre stato un ribelle e lo è ancora oggi, anche se in questo momento i suoi gesti sconsiderati potrebbero mettere a rischio la vita di altre persone.

In questo periodo in cui tutti noi dovremmo prestare la massima attenzione per evitare nuovi contagi da Coronavirus, Flea invece sembra infischiarsene: durante la pandemia il bassista a quanto pare ha continuato a condurre la sua solita vita ed è persino andato a fare un’escursione in montagna, come dimostrano alcune foto pubblicate su Instagram.

L’immagine che sta facendo discutere, però, è quella che lo ritrae in casa sua mentre si fa fare l’ennesimo tatuaggio da un tatuatore che lui chiama Dr. Woo: a differenza di quest’ultimo, infatti, durante l’operazione Flea non indossa la mascherina e sorride beffardo verso l’obiettivo.

Questo particolare ha fatto infuriare i fan: “Dov’è la tua mascherina? Perché non la indossi?”, gli ha scritto qualcuno. “Ti sei lavato almeno le mani?”, ha chiesto un altro. “Per favore, indossa la mascherina, non farci preoccupare”, ha commentato, invece, un fan più indulgente. Questi sono solo alcuni dei rimproveri che il musicista ha ricevuto per il suo comportamento irresponsabile ma lui, almeno per il momento, non ha replicato alle critiche.

Visualizza questo post su Instagram Are you with me Dr. Woo? Un post condiviso da Flea (@flea333) in data: 24 Mag 2020 alle ore 9:39 PDT

La reazione dei fan è più che comprensibile: gli Stati Uniti al momento sono tra i Paesi più colpiti al mondo dal Coronavirus e con i dati allarmanti di questi giorni, tutti dovrebbero preoccuparsi e adottare ogni dispositivo di sicurezza e ogni precauzione del caso. La speranza è che Flea dia ascolto ai suoi fan e inizi a comportarsi in modo più responsabile.