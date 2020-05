Metallica, Lars Ulrich commenta il 40° anniversario anniversario della band che sarà nel 2021: "Speriamo di essere solo all'inizio"

Lars Ulrich, in una recente videochat, ha riflettuto sulla storia della band, alle soglie del 40° anniversario, che cadrà nel 2021. "Sembra sempre che abbiamo appena iniziato", ha commentato il musicista. "Quarant'anni, cazzo! Sì, è pazzesco. Siamo nel 2020, quindi immagino che l'anno prossimo sarà il quarantesimo anniversario. Tutti quei cliché sull'età sono solo uno stato d'animo e c'è sicuramente una parte di me che sente ancora che gli anni migliori devono arrivare. Credo di averlo sempre pensato. Non posso restare attaccato al passato, passo la maggior parte del mio tempo a pensare al futuro, concentrandomi su ciò che mi aspetta. La gente mi chiede: Qual è il tuo disco preferito dei Metallica? E la mia risposta è da sempre la stessa: Il prossimo. È stato un viaggio fantastico. Quarant'anni l'anno prossimo e sono grato a James, Kirk e Rob per questa incredibile avventura. Immagino che i social, il modo in cui ci colleghiamo con i fan oggi, ci fa sentire sempre più trasparenti e sempre più onesti. Semplicemente buttiamo tutto fuori. Amo i social. Per me il rock and roll è davvero solo connettersi con le altre persone”, ha concluso.