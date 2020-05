Paul McCartney ed Elton John sono tra i musicisti più ricchi del Regno Unito. Scopri la Top 10

L'ultima edizione dell'annuale Rich List stilata dal quotidiano britannico The Sunday Times riporta Paul McCartney ed Elton John tra i musicisti più ricchi della Gran Bretagna.

Nel 2019, McCartney era sceso al secondo posto, dopo molti anni consecutivi in cima alla lista, ma quest’anno l'ex Beatles è tornato al primo a pari merito con Andrew Lloyd Webber. La ricchezza di McCartney comprende la fortuna della moglie, l'ereditiera americana dei trasporti Nancy Shevell, e si attesta su patrimonio di 983 milioni di dollari. Elton John è invece quarto, dopo Rihanna, con un patrimonio di poco meno di 442 milioni di dollari, anche grazie al suo tour Farewell Yellow Brick Road, al biopic Rocketman e alla sua nuova autobiografia Me. Quinto e sesto posto per i compagni dei Rolling Stones, Mick Jagger e Keith Richards, le cui rispettive fortune sono state valutate 349 milioni di dollari e 330 milioni di dollari. Quest’ultima è anche la cifra patrimoniale stimata di Olivia e Dhani Harrison. L'ex batterista dei Four-Fab, Ringo Starr, segue all’ottavo posto, con 318 milioni di dollari. Rod Stewart, Sting ed Ed Sheeran completano la lista al decimo posto, con 245 milioni di dollari, dietro al ballerino Michael Flatley.

1. Paul McCartney e Nancy Shevell - 983 milioni di dollari

1. Andrew Lloyd Webber - 983 milioni di dollari

3. Rihanna -- 573 milioni di dollari

4. Elton John -- 442 milioni di dollari

5. Mick Jagger -- 349 milioni di dollari

6. Keith Richards -- 330 milioni di dollari

6. Olivia e Dhani Harrison -- 330 milioni di dollari

8. Ringo Starr -- 318 milioni di dollari

9. Michael Flatley -- 252 milioni di dollari

10. Ed Sheeran -- 245 milioni di dollari

10. Rod Stewart -- 245 milioni di dollari

10. Sting -- 245 milioni di dollari