Slash, in vendita online la decorazione della torta di matrimonio fatta coi suoi capelli. Guarda le foto

Su eBay è stato messo in vendita il “cake topper” della torta di matrimonio di Slash usato nel 2001 per le nozze con Perla Ferrar Hudson, con la quale ha poi divorziato nel 2018. Chi lo ha messo in vendita lo ha acquistato a un’asta della Julien’s Auctions, infatti l’oggetto è completo di certificato di autenticità che ne attesta la provenienza dalla collezione privata del chitarrista e della ex moglie. La lettera risalente a ottobre del 2019 e firmata dalla celebre casa d’aste certifica che si tratta proprio della decorazione originale della torta nuziale del chitarrista dei Guns N’ Roses, composta dalle due statuine che raffigurano gli sposi. Quella che rappresenta Slash ha persino la sua stessa capigliatura e indossa il suo tipico cappello a cilindro.

“Si tratta di una scultura di plastica usata come centro torta – si legge nel certificato della casa d’aste – completa di cappello, capelli e velo per rappresentare Slash e Perla. Certifichiamo che quando Perla Ferrar Hudson ha consegnato questo oggetto alla Julien’s Auctions ci ha detto che i capelli utilizzati per la decorazione appartenevano allo stesso Slash”.

L’autenticità della chioma del pupazzetto, dunque, rende questo oggetto ancora più prezioso per i fan del musicista o per i collezionisti di cimeli di questo genere. Non a caso, il prezzo base fissato per la decorazione nuziale è di 3.000 dollari.